شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإيطالية تلقي الضوء على «صراع العمالقة» في ديربي «ميلان» التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر صراع زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو الصحف الإيطالية مع اقتراب ديربى الغضب التاريخى، في المباراة المرتقبة التي ستجمع ميلان بغريمه إنتر، على ملعب سان سيرو، الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من عمر الدورى الإيطالى.

ويسعى إنتر للبقاء في الصدارة وتوسيع الفارق مع وصيفه ميلان، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الروسونيري الذي يطمح للعودة للمركز الأول.

وسلطت الصحف الضوء على صراع العمالقة المنتظر بين لوكاكو، مهاجم إنتر، وإبراهيموفيتش، نجم الميلان، بعد الأحداث الأخيرة بينهما، والتى اشتعلت حينما التقى ميلان مع إنتر، على ملعب سان سيرو، في منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، في مباراة شهدت واقعة عنيفة بين لوكاكو وإبراهيموفيتش.

وقبل نهاية الشوط الأول، ومع تقدم ميلان بهدف، تشاجر لوكاكو مع رومانيولي بعد حادثة مشتركة بينهما، ليتدخل إبرا ويوجه كلمات قاسية تجاه لوكاكو.

كلمات إبرا أشعلت شرارة الأزمة، وتملك الغضب الشديد من لوكاكو الذي لم يهدأ، واستمر الشجار عند مغادرة الفريقين، أرض الملعب، في نهاية الشوط الأول.

وكشفت تقارير أن زلاتان تلفظ بعبارات بها إهانة عنصرية ضد لوكاكو، وهو السبب وراء الحالة التي ظهر عليها البلجيكي لحظة غضبه.

من ناحية أخرى، فإن صراع الهدافين يزيد من شرارة الصراع بين لوكاكو وزلاتان، حيث إن الثنائي يتصارع بقوة على لقب هداف الدورى هذا الموسم، ويتصدر لوكاكو، جدول ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا بالتساوي مع كريستيانو رونالدو، بينما يحل إبراهيموفيتش ثالثا برصيد 14 نقطة.