شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: لو الريال لعب في مصر سيظل الأهلي رقم واحد.. ورمضان صبحي أخطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو جمال، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، المعار من الأهلي، أن في حال تعرضه لظروف انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز لم يكن أبدا سيكررها بهذه السهولة الذي فعلها صبحي.

وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية: «لو كنت مكان رمضان صبحي لن أنتقل إلى بيراميدز، أنا النجم رقم واحد في فريقي الذي أنتمي لجمهوره، والأهلي هو صاحب الفضل عليّ وجعلني أحترف في الخارج فكيف أفكر في الرحيل».

وأكد: «رمضان اتخذ قرارا خاطئا بالرحيل عن الأهلي في هذا العمر والانتقال لناد آخر في مصر رغم المكانة التي كان يحظى بها في الأهلي».

وشدد: «أعتقد أنه نادم على قرار انتقاله من الأهلي لبيراميدز مع احترامي لأهداف النادي، لن أقول الطموح».

وواصل: «لو ريـال مدريد لعب في الدوري المصري سيظل الأهلي رقم واحد، قيمة قميص الأهلي بـ100 مليون من بيراميدز».