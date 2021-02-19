شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي وسيمبا.. ذكريات المصريين بتنزانيا «كوبر في خطبة الجمعة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمناسبة إقامة مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا، والتى يستضيفها استاد الملعب الوطني بدار السلام.

أعاد الملعب ذكريات مواجهة مصر مع منتخب تنزانيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون، في المباراة التي جمعتهما يوم 4 يونيو 2016، والذى نجح من خلالها منتخب الفراعنة في الفوز بهدفين، سجلهما محمد صلاح، والتأهل لنهائيات البطولة بعد غياب دام ثلاث بطولات، بقيادة هيكتور كوبر، والذى كان حريصا طوال فترة تدريبة للمنتخب على أن يكون قريبا من اللاعبين والجماهير، لدرجة تصريحه بأنه يصوم رمضان مثل باقي اللاعبين، ويأكل كل ما يحبه المصريون مثل الفتة والملوخية.

ويظهر كوبر في الصورة وهو يستمع لخطبة الجمعة، التي أقيمت بأحد الفنادق في العاصمة التنزانية دار السلام، قبل مواجهة منتخب تنزانيا، وتولى محمود فايز، مدرب المنتخب وقتها، بدور المترجم، وكان يقوم بترجمة الخطبة للمدير الفني الأرجنتيني داخل قاعة الصلاة.