شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية: مبابي رفض عرضًا من ليفربول قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيقة «ليكيب» الفرنسية، عن لقاء سابق جمع بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وجون دبليو هنري أحد مالكي نادي ليفربول.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن اللقاء كان عام 2017، أثناء تواجد مبابي مع موناكو، واستمر لمدة ساعتين على متن طائرة، وأشارت إلى أن اللقاء شهد محاولات من هنري لإقناع اللاعب وعائلته بالانتقال إلى صفوف ليفربول، بمساعدة شركة الملابس الحاصلة على حقوق الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغم كل محاولات ليفربول، فإن اللاعب رفض العرض، ثم وقع مع باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في صيف 2018 نظير 180 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن هذا الموقف يمنح ريال مدريد، أولوية على ليفربول، إذا قرر الناديان التنافس على صفقة مبابي الآن، حيث سينتهى عقد اللاعب في صيف 2022.