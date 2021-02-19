شكرا لقرائتكم خبر عن «الجرنوس» بطل دوري مراكز شباب المنيا بعد الفوز على «تلة» بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة المنيا، بين فريقي مركز شباب الجرنوس بإدارة بني مزار، ومركز شباب تلة التابع لإدارة المنيا، وفاز مركز شباب الجرنوس 3 /1.

وانطلقت المباراة بنادى المنيا الرياضي، وتم تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والعروض المصاحبة لإدارة الرياضة بالمديرية وشباب ائتلاف شباب الصعيد محافظة المنيا.

جاء ذلك برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور مندي محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ودكتورة سوسن فرغلى، وكيل المديرية للرياضة، أحمد مصطفى وكيل الشباب، وحضور الدكتورة رشا المهدي، عضو مجلس الشيوخ.

شباب المنيا تقيم المباراه النهائية لدوري مراكز الشباب وشباب "الجرنوس" بطل الدوري (صور)