شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: مواجهة بلد الوليد صعبة.. مبابى وهالاند مثل رونالدو وميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من الليجا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «بالتأكيد كامل تركيزنا على مواجهة بلد الوليد، وإذا فكرنا في مواجهة أتالانتا فنحن مخطئون، وقمنا بالاستعداد بشكل جيد جدا، وعلينا إثبات ذلك، بنزيما لن يشارك غدا، فهو يعاني من شيء ما، ربما إزعاج، ثم سنرى موقفه قبل مواجهة أتالانتا».

وبسؤاله عما إذا كان مبابي وهالاند سيخلفان ميسي ورونالدو في السنوات المقبلة، أجاب: «هما مثل ميسي ورونالدو ونيمار، وهما أصغر سنا، ما أحبه هو رؤية لاعبين جيدين، وهما نجمان للحاضر والمستقبل، لكنني لن أجيب من هو الأفضل بينهما، الشيء المهم هو مشاهدة هذه النوعية من اللاعبين».

وبسؤاله عن تراجع قوة الأندية الإسبانية في أوروبا، قال: «لا أعتقد ذلك، فلن تنتصر بمباريات سهلة مع أي فريق، ويجب أن تركز لتحقيق الفوز، وإذا لم تفعل ستواجه العواقب أمام أي فريق، وأعتقد أن الدوري لا يزال قويا».

وعن الإصابات، أوضح: «نريد تفادي المزيد من الإصابات، وأعتقد أن الجميع يحاول، لدينا الكثير من الإصابات، واليوم زاد عليهم كريم بنزيما، لذا علينا التحلي بالصبر وتقديم أفضل ما لدينا، حتى نستعيدهم، نعرف صعوبة المباراة ضد بلد الوليد، لأنهم يحتاجون نقاطها، وسيبذلون كل ما في وسعهم، ونريد لعب لقاء رائع حتى النهاية».

وأضاف: «لا زالت هناك 45 نقطة متبقية، وسنواصل عملنا دون التفكير في أي فريق آخر، وعلينا التركيز على أنفسنا فقط، كل المصابين أقوياء، لكن بالطبع نعرف قدرات بنزيما، لكنه الآن مُصاب وعلينا التفكير فيمن سيكون بديله».