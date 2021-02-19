شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تكشف قيمة العرض الجديد من مانشستر سيتي لضم ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خفض تعاقد العرض المقدم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من 600 مليون جنيه استرليني عن السنوات الـ5، ليصبح 430، بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيتي سبق أن عرض على ميسي ضمه مقابل 600 مليون إسترليني، قبل 6 أشهر.

وقال متحدث باسم مانشستر سيتي لشبكة «سكاي سبورتس» إن النادي لم يتخذ أي إجراء مع ميسي، رغم دخول النجم الأرجنتيني الأشهر الأربعة الأخيرة من عقده مع برشلونة. وأضاف أن «النادي لم يقدم أي عروض للبرغوث، سواء في الصيف أو منذ ذلك الحين، ولا توجد محادثات معه الآن».

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي باختتام الموسم الحالي، ويستطيع اللاعب بعد ذلك التوقيع مجانًا لأي ناد آخر.