شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب مواجهة سيمبا أمام الأهلي «وش السعد» على المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الملعب الوطني بتنزانيا بالعاصمة دار السلام، المواجهة التي ستجمع بين سيمبا التنزاني والأهلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا، وهو الملعب الذي يستضيف مباريات المنتخب التنزاني بجانب مباريات نادي يانج أفريكانز في الدورى والبطولات الأفريقية.

ويعد الملعب الوطني «وش السعد» للجماهير المصرية بعدما شهد تفوق المنتخب الوطني على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين لمحمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك يوم 4 يونيو 2015 وهى المواجهة التي حسمت تأهل المنتخب الوطني لبطولة أفريقيا رسميا بعد غياب استمر 3 بطولات، ليتأهل للبطولة التي استضافتها الجابون وقتها، وكان يقود المنتخب الوطني الأرجنتيني هيكتور كوبر ويساعده أسامة نبيه وأحمد ناجي مدربا لحراس المرمى.