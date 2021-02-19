شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة عن وكيل اللاعبين حازم فتوح: «معرفوش ومينفعش يتكلم بلساني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، إنه ليس له أدنى علاقة بوكيل اللاعبين حازم فتوح، الذي تحدث بالنيابة عنه في الإعلام، أمس.

وأكد عبدالله جمعة أن وكيله معروف للجميع وأنه متعاقد مع شركة تسويق رياضي كبيرة ومعروفة للجميع، مشيرا إلى أنه ليس له أي علاقة بهذا الشخص ولا يمثله وليس له الحق بالتحدث بالنيابة عنه.

وكان حازم فتوح أكد، في تصريحات إعلامية، أنه وكيل أعمال عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، وأن الأخير قرر بشكل نهائي الرحيل إلى الخارج.

وأوضح، في تصريحات على شاشة قناة النهار، أن جمعة قرر الرحيل إلى الخليج وهناك 3 أندية من دولة واحدة ترغب في ضمه.

وأشار إلى أن جمعة قرر عدم التجديد للزمالك والأمور المالية ليست المشكلة، لكنه يرغب في الرحيل إلى الخارج.

وواصل: «هناك عروض رسمية ستصل للزمالك خلال فترة قريبة».