شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ«الخليج 365».. نايف القاضي مديراً تنفيذياً لكرة القدم في الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" في أولى ساعات اليوم (الجمعة)، فقد قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله بن معتوق مؤمنة، تعيين الكابتن نايف القاضي مديرا تنفيذيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حين أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً انتهاء فترة عمل القاضي مديرا للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً.

— الخليج 365 (@OKAZ_online)

ووفقا لبيان نشره النادي الأهلي عبر حسابه في «تويتر»، قال مؤمنة: «قررنا تعيين الكابتن نايف القاضي مديرا تنفيذيا لكرة القدم نظرا لما يتمتع به من قدرات إدارية وقيادية في المجال الرياضي، لاسيما نجاحاته الأخيرة مع المنتخبات الوطنية طوال السنوات الماضية، ولدينا ثقة كبيرة في قدرته على تولي المسؤولية في هذا الوقت المهم من المنافسات، وكذلك خدمة الكيان الأهلاوي بالشكل الأمثل».

من جانبه، عبر الكابتن نايف القاضي عن سعادته واعتزازه بثقة مجلس إدارة النادي الأهلي في تولي المهمة في هذه المرحلة المهمة، متمنيا أن يُوفَّقَ في المساهمة في تحقيق آمال وتطلعات الجماهير الأهلاوية.

ومن المقرر أن يحضر الكابتن نايف القاضي تدريبات الفريق الأهلاوي مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الشباب يوم الاثنين القادم، ضمن مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.