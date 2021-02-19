وكيل لاعبين: عبدالله جمعة لن يجدد عقده مع الزمالك.. واللاعب يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن عدم رغبته في التجديد للقلعة البيضاء.

وفي وقت سابق اليوم، صرح حازم فتوح وكيل اللاعبين بأنه وكيل أعمال اللاعب عبدالله جمعة، وأن نجم الزمالك لن يجدد عقده مع الفريق.

وأضاف فتوح، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" صباح اليوم الجمعة، أن أيام عبدالله جمعة في الزمالك باتت معدودة، حيث قد يكون الموسم الحالي هو الأخير له ولن يستكمل عقده الذي يتبقي فيه الموسم المقبل.

وأشار فتوح إلى أن أندية أوربية بالفعل طلبت التعاقد مع اللاعب وفي طريقها لارسال عروض رسمية للتعاقد مع جمعة، لافتاً إلى أن مصلحة اللاعب هو الرحيل في الوقت الحالي، خاصة مع تقدم اللاعب في السن وهو ما يزيد من صعوبة الحصول على عروض أوروبية جيدة.

ورد عبدالله جمعة على تصريحات فتوح، وذلك من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستجرام".

وقال جمعة: "ليس لى أى علاقة بهذا الشخص ولا يمثلنى وليس له الحق فى التحدث بالنيابة عنى .. أرجو تحرى الدقة.. وكيلى الوحيد معروف لدى الجميع وهو جون إدوارد".