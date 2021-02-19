كلوب يشيد بأداء محمد صلاح : لم يحصل على الإشادة الكافية من الإعلام الإنجليزي



الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن استعدادات فريقه لمواجهة إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد"، غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يستقبل جاره اللدود إيفرتون، على ملعب "إنفيلد"، مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة إيفرتون: "بالنظر إلى مواجهة الغد، فهذا أمر جيد للغاية أننا لم نلعب معهم مرة أخرى بعد فترة وجيزة من المباراة الأولى التي أقيمت في أكتوبر الماضي".

وأضاف: "ما حدث في جوديسون بارك في مواجهة النصف الأول من الدوري "يقصد إصابة فان دايك"، كان أمرا سيئا للغاية، لذا نقول إنه من الجيد أننا لم نلعب أمامهم مرة أخرى على الفوز، لكن هذا الأمر انتهى منذ فترة علينا ألا نفكر في هذا مجددًا، سنكون متحفزين لمباراة الديربي ونحاول الدخول لها بتركيز على أعلى مستوى".

وتابع: "لكن لن ننسى ما حصل ضدنا في مباراة إيفرتون السابقة، خاصة أن هذه المباراة غيرت الكثير من الأمور في شكل موسمنا الآن".

وعن أنشيلوتي مدرب إيفرتون، أجاب: "عادة ما يقوم بأداء مميز وتكوين فرق جيدة، أظن أنشيلوتي رفقة إيفرتون بات فريقا قويا، هو يساعدهم كثيرة ولديهم تشكيلة جيدة الآن، حتى إنهم أقرب فريق لنا في جدول الترتيب الآن".

وبسؤاله عن عدم حصول محمد صلاح على الإشادة الكافية في الصحف، فقال: "لا يجب أن تسألني أنا لماذا لا يحصل على التقدير الذي يستحقه".

وأضاف: "صلاح ينال كل التقدير منا في الفريق، أعجبتني لقطة له في مباراة لايبزيج، عندما فاز بكرة رأسية من أمام أنخيلنو داخل منطقة جزاءنا قبل نهاية المباراة، هو ينال كل تقديرنا واحترامنا كفريق بالطبع".

وعن أوزان كاباك، علق كلوب: "ما زال صغيرًا في السن لكنه يمتلك إمكانيات كبيرة، بجانب امتلاكه الكثير من الخبرة، نعلم أن مسيرته لم تكن ذا منحنى سهل، لقد كان مع جالطة سراي ثم ذهب إلى شتوتجارت وشالكة، حيث كان عليه القتال، والآن ظهر صلبًا خلال المباراتين الماضيتين".