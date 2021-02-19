رسميًا.. كاف يختار أجايي أفضل لاعب وتصدي الشناوي ضمن الأفضل في الجولة الأولى بدوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر -

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أفضل لاعب في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الحساب الرسمي لـ "كاف" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جونيرو أجايي أفضل لاعب في الأسبوع لأدائه المذهل أمام المريخ".

كما اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تصدي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في مباراة المريخ السوداني الأخيرة، ضمن الأفضل في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.ونشر الحساب الرسمي فيديو لملخص لمسات اللاعب خلال المباراة، وكتب عليه: "استمتع بأفضل حركات النيجيري خلال اللقاء".

وفاز فريق الأهلي على المريخ بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.