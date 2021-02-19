نكسة لريال مدريد بإصابة بنزيمة قبل رحلة أتالانتا

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مدريد: ستكون مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد الاسباني ضد أتالانتا الايطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء المقبل موضع شك، بعد أن أعلن مواطنه ومدربه زين الدين زيدان الجمعة عن إصابة مهاجمه.

غاب بنزيمة عن الحصة التدريبية لفريق العاصمة صباح الجمعة حيث أكد زيدان أن هدافه لن يسافر مع الفريق لمواجهة بلد الوليد في منافسات الدوري المحلي السبت.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي على هامش اللقاء "لن يكون معنا غدًا. لديه مشكلة ظهرت أمس لذا لن يكون معنا. سنرى بالنسبة للأسبوع المقبل"، علمًا أن النادي لم يوضح بعد تفاصيل الإصابة.

في حين قد يتجاوز ثاني ترتيب الليغا عقبة بلد الوليد السبت من دون مهاجمه الفرنسي، إلّا أن غيابه عن الرحلة الى برغامو قد يشكل ضربة قوية لريال مدريد.

سجل الفرنسي 17 هدفًا في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم وهو في فورمة جيدة بعد أن هز الشباك في آخر مباراتين.

وأردف زيدان "نعلم ما يقدمه كريم لنا وكم هو مهم بالنسبة لنا. لكن علينا ان نتعامل مع الوضع ونتمنى أن يعود إلينا في أسرع وقت ممكن مثل كل اللاعبين الاخرين".

وعانى النادي الملكي من إصابات عدة في صفوفه خلال الأسابيع الأخيرة شملت البلجيكي ادين هازار، القائد سيرخيو راموس، دانيال كارفاخال، البرازيليين مارسيلو، ايدر ميليتاو ورودريغو، ألفارو اودريوزولا، الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي، المتوقع ايضًا غيابهم عن مباراة السبت.

يتخلف ريال بفارق ست نقاط عن جاره وغريمه في العاصمة أتلتيكو المتصدر، علمًا أن الأخير لعب مباراة اقل.

وردًا على سؤال عن رأيه بمواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان والنروجي ارلينغ هالاند قناص بوروسيا دورتموند الألماني بعد أدائهما الرائع في دوري الابطال منتصف الأسبوع، قال زيدان "إنهما لاعبان رائعان وصغيران، هما لاعبا الحاضر والمستقبل. لن أعلّق ما إذا كنت أفضّل أحدهما، كل شخص لديه أحدًا يفضّله".