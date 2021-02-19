شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفاضل بين أشرف ووحيد لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بين الثنائي أيمن أشرف ومحمود وحيد لمشاركة أحدهما أساسيا في مباراة فريقه القادمة ضد سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقيادة الجبهة اليسرى للنسور الحمر بهذه المباراة.

وعاد أيمن أشرف لقائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بعد تعافيه من الإجهاد الذي شعر به عقب العودة من قطر، بعد انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، ليدخل حسابات موسيماني في المشاركة أساسيا بمباراة سيمبا القادمة.

ويفضل موسيماني بين استمرار الدفع بمحمود وحيد خاصة بعد تألقه في مباراة المريخ الماضية وتقديم مستوى طيب رغم غيابه عن المشاركة لفترة طويلة، أو الاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، باعتباره البديل الأول لعلي معلول في هذه الجبهة ومن بعده وحيد.

كما يفاضل موسيماني بين إعادة أيمن أشرف لقلب الدفاع بجوار بدر بانون، باعتباره المركز الذي يشارك فيه اللاعب منذ بداية الموسم وتألق فيه بشدة، وبين استمرار الاعتماد على ياسر إبراهيم في هذا المركز مع توظيفه في مركز الظهير الأيسر أو بقاؤه على الدكة، لاسيما وأن ياسر إبراهيم يقدم عروضاً طيبة في هذا المركز منذ المشاركة بمباراة بايرن ميونيخ وحتى الآن ، وهو ما ستحسمه التدريبات المقبلة للفريق قبل مباراة سيمبا.