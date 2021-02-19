شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور آجايى بعد فوزه لاعب الجولة بدورى الأبطال: الأهلى فوق وشكرا للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم النادى الأهلى، عن سعادته باختياره من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، كأفضل لاعب خلال مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، مقدما الشكر لجميع الجماهير التى صوتت له.



آجايى

وأعاد آجايى، إعادة نشر تغريدة الكاف، صحبها بتعليق: "أقدر جميع المشجعين والداعمين الذين صوتوا لى كأفضل لاعب فى الأسبوع.. شكراً لكم جميعاً على هذا الشرف.. الأهلى فوق".



آجايى

وأعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، فوز النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد مشاركته فى فوز القلعة الحمراء، بثلاثية نظيفة على المريخ السودانى، ليلة الثلاثاء الماضية.



جونيور آجايى

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقى لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريده، جاء فيها: "جونيور أجايى لاعب الأهلى، هو أفضل لاعب فى الأسبوع، لأدائه المذهل ضد المريخ!، استمتع بأفضل حركات النيجيرى خلال اللقاء"، ونشرت الصفحة مقطع فيديو لأفضل مشاركات اللاعب فى اللقاء.

وجاء تألق جونيور أجايى فى مباراة المريخ السودانى الأخيرة فى افتتاح مشوار الأهلى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة، ليمنح الجهاز الفنى للأهلى الطمأنينة على مركز الجناح الأيسر، ويجدد الثقة فى الدفع بجونيور أجايى أساسيا بمباراة سيمبا.

ونال أجايى استحسان وإشادة الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه أمام المريخ، رغم ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب منذ الإصابة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ضد الزمالك.