شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء أحمد الشناوى من فيروس كورونا والحارس جاهز لمباراة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للشفاء من فيرس كورونا، والذى كان تعرض له اللاعب فى الفترة الأخيرة وأدى لاستبعاده من مواجهة طلائع الجيش بالدورى والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد، كما استبعد اللاعب من رحلة أبيدجان لمواجهة راسينج كلوب فى ذهاب دور الـ 32 التكملي بالكونفدرالية الأفريقية.

وغاب الشناوى عن رحلة السفر مع فريقه إلى الكوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد أحرزهما إسلام عيسى، فى لقاء شهد تألق معظم اللاعبين وفى مقدمتهم شريف إكرامى حارس مرمى الفريق.

وعاد أحمد الشناوى للتدريبات الجماعية لفريقه بعد الشفاء التام من فيرس كورونا، لاسيما وإن الحارس سبق وتعرض للإصابة بالفيرس أكثر من مرة.

ويستعد الشناوى مع بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان الذى وصل القاهرة أمس الخميس، المحدد لها فى الساعة السادسة من مساء الأحد لإقامة المباراة على استاد الدفاع الجوي.

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.

وأنهى شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز إجراءات استقبال طاقم التحكيم اليوم، وترتيبات إقامته بالقاهرة، على أن يكون الاجتماع الفني ظهر السبت بأحد الفنادق بحضور مندوبي الناديين لتحديد ألوان الملابس والإجراءات الطبية للمباراة.