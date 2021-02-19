شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر القاهرة متجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الشركة الوطنية مصرللطيران اليوم بتشغيل رحلة خاصة رقم MS3910 بأحدث طائراتها من طراز الايرباص A320Neo لسفر بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم من مطار القاهرة الي مطار دار السلام بتنزانيا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا .

هذا وأقلعت الرحلة منذ قليل من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة لتصل تنزانيا فى الساعة 12 مساء اليوم ،علي أن تكون رحلة العودة من تنزانيا يوم 23 فبراير.

وتواجد فريق عمل مصرللطيران في استقبال بعثة النادي الأهلي بمطاري القاهرة ودار السلام لإنهاء إجراءات سفر ووصول البعثة ، وتتمني مصرللطيران الفوز للنادي الأهلي في مشواره الجديد بدوري أبطال أفريقيا .

ويحتل النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى صاحب نفس الرصيد، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

ويترقب الأهلي الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني من أجل العودة لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، والذي ابتعد عنه لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية ومباريات دور المجموعات الإفريقي.