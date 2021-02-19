شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدرس مواجهة تونجيث السنغالى بدون مهاجم صريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع أفراد جهازه المعاون، الطريقة التى سيعتمد عليها فى مواجهة، تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، حيث يأمل الجهاز الفنى للفارس الأبيض فى تحقيق الفوز والعودة من السنغال بالثلاث نقاط، لتعويض التعادل السلبى الذى تحقق فى مواجهة مولودية الجزائر بالقاهرة.

ويبحث باتشيكو مع جهازه المعاون عدم الإعتماد على مهاجم صريح خلال مواجهة تونجيث السنغالى، خاصة وإن مراون حمدى مازل يحتاج لمزيد من الخبرة فى المواجهات الأفريقية خارج الأرض، فضلاً عن حاجته لمزيد من الوقت حتى يتأقلم مع الفريق.

ويخوض فريق الزمالك مرانه الأخير، غدا السبت في مقر النادي بعد منح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من تدريبات اليوم، وبعد المران يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المقرر سفرها إلى السنغال، والتي ستضم 22 لاعبا، وفقا للرؤية الفنية للمدرب، ومدي جاهزية كل لاعب.

ويرغب الخواجة البرتغالى فى خوض مواجهة بطل السنغال بتأمين دفاعى محكم مع العمل على غلق كافة المساحات أمام لاعبى تونجيث من وسط الملعب، مع الاعتماد على سرعات يوسف أوباما وأشرف بن شرقى فى حالة الهجوم أو الاعتماد على الهجمة المرتدة.

ولم يحسم باتشيكو قراره النهائى بشأن الخطة التى سيعتمد عليها فى مواجهة تونجيث السنغالى، وقرر تحديد الخطة والتشكيل النهائى بعد خوض أخر تدريب للفريق فى السنغال قبل المباراة مباشرة.

وأعلن جهاز الكرة بنادي الزمالك، سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق، قبل رحلة السفر إلى السنغال، غدا السبت، وأجري لاعبو الزمالك مسحة كورونا داخل مقر النادي أمس الخميس، وفقا للإجراءات المتبعة قبل السفر خارج البلاد، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين، مما يعنى جاهزية كافة لاعبي الأبيض للتواجد في قائمة مباراة بطل السنغال.

ويحسم الجهاز الفني للزمالك قبل السفر مصير أكثر من لاعب على رأسهم محمود الونش مدافع الفريق، الذي يعاني من تورم في الركبة، وكذلك زميله في خط الدفاع محمد عبد الغني بعدما طلب عدم السفر لانشغاله بأداء الامتحانات في أحد المعاهد بالوقت الحالي، وتتجه النية لدي الجهاز الفني لضم الثنائي المذكور لقائمة الفريق في السنغال، نظرا لاستقرار باتشيكو على تواجد عناصر الخبرة في تشكيلة مباراة تونجيت والاعتماد على العناصر الأساسية التي خاضت المباريات الأخيرة سواء على الصعيد المحلي في الدوري أو الصعيد الأفريقي بدوري الأبطال.