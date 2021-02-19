شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الإسماعيلى تهتف لعلى أبو جريشة وعماد سليمان فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الجماهير التى حضرت مران الإسماعيلى هتافات لكل من على أبوجريشة أيقونة النادى ورئيس اللجنة الفنية ، و عماد سليمان احد أبرز نجوم النادى على مدار تاريخه وعضو اللجنة الفنية والمشرف على فريق الكرة خلال المران الرئيسى.

كما هتفت الجماهير لمحمد الشامى جناح ومهاجم الفريق سعيا لاعادة الثقة التى افتقدها لاسيما فى لقاء الزمالك الأخير بمسابقة الدورى قبل أن يرد التحية.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مواجهة الأحد المقبل على ملعبه أمام انبى لحساب الجولة الرابعة عشر من عمر البطولة.

وحرص مسئولو الدراويش على توفير كافة الإجراءات التى تكفل حضور ومساندة الجماهير سعيا لتصحيح مسار الفريق وعودته لوضعه الطبيعى بإعتباره أحد أندية القمة.