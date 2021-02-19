شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الإسماعيلى تهتف لعلى أبو جريشة وعماد سليمان فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خصصت الجماهير التى حضرت مران الإسماعيلى هتافات لكل من على أبوجريشة أيقونة النادى ورئيس اللجنة الفنية ، و عماد سليمان احد أبرز نجوم النادى على مدار تاريخه وعضو اللجنة الفنية والمشرف على فريق الكرة خلال المران الرئيسى.
كما هتفت الجماهير لمحمد الشامى جناح ومهاجم الفريق سعيا لاعادة الثقة التى افتقدها لاسيما فى لقاء الزمالك الأخير بمسابقة الدورى قبل أن يرد التحية.
ويستعد الإسماعيلي لخوض مواجهة الأحد المقبل على ملعبه أمام انبى لحساب الجولة الرابعة عشر من عمر البطولة.
وحرص مسئولو الدراويش على توفير كافة الإجراءات التى تكفل حضور ومساندة الجماهير سعيا لتصحيح مسار الفريق وعودته لوضعه الطبيعى بإعتباره أحد أندية القمة.
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل وسط مؤازرة ومساندة جماهيرية ، ضمن برنامج الاستعداد لاستضافة منافسه انبى الأحد القادم باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الــ14 من عمر بطولة الدورى المحلى.
المران شهد مشاركة أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بعد اكتمال جاهزيته فيما أدى محمد بيومى تدريبات خفيفة حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى.
وخاض الثلاثى محمد حسن وأحمد مصطفى ومحمد عمار تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب وسط غموض موقف لحاقهم بلقاء الأحد.
وعقد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة اجتماعا مع الرباعى شكرى نجيب ومحمد الشامى ومحمد صادق والقائد محمد صبحى.
وخاض أساسيو الفريق الذين شاركو فى مباراة أمس الأول ضد الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف مدرب الأحمال ، بينما خاض باقى اللاعبين تدريبات خططية حول سبل الاستحواذ على الكرة والتحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية.
واختتم المران بتقسيمة “تراى ماتش” من أجل الوقوف على مدى التزام اللاعبين بالخطط الفنية والسعى جليا لإصلاح الأخطاء إضافة لزيادة الفاعلية الهجومية.