شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكرى يعتذر لبيراميدز عن سوء فهم التعليق على تغريدة المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتذر عبد الله بكرى مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سوء الفهم للتعليق الذى سبق وقام بكتابته على تغريدة نشرها زميله المهدى سليمان حارس مرمى الفريق، الأمر الذى أدى لاتخاذ الإدارة قرارًِا باستبعاد اللاعبان من المشاركة مع بيراميدز فى الفترة الماضية رغم الحاجة لخدماتهم فى ظل ضغط المباريات التى يعانى منها الفريق وكثرة الاصابات فى صفوفه.

وقال بكرى فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "اعتذاز واجب لادارة نادي بيراميدز علي تعليق مني علي تويتر غير مقصود بة النادي وليس له صلة بكره القدم ولكن اتفهم بشكل خاطئ واعتذر علي عدم التوضيح .. واتفهم حق النادي في ذلك ونادي بيراميدز له مني كل الاحترام والتقدير".



عبد الله بكرى

وجاء اعتذار بكرى بعدما سبق اعتذر المهدى سليمان قائلاً: "حصل سوء تفاهم بيني وبين إدارة النادي بسبب تويته نزلتها وتفهمت بشكل غلط.

أضاف حارس مرمى بيراميدز: بعتذر لإدارة النادي ولنادى بيراميدز لو اتفهمت بشكل تانى وكل الاحترام و تقدير لنادى بيراميدز.

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.

وأنهى شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز إجراءات استقبال طاقم التحكيم وترتيبات إقامته بالقاهرة، على أن يكون الاجتماع الفني ظهر السبت بأحد الفنادق بحضور مندوبي الناديين لتحديد ألوان الملابس والإجراءات الطبية للمباراة.