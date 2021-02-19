شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يكشف حقيقة تصريحات وكيله ورفض التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى عبد الله جمعة ظهير ايسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التصريحات التى أدلى بها حازم أبو الفتوح وكيل اللاعبين، بعدما أكد الأخير إنه وكيل أعمال اللاعب وإن عبد الله لن يجدد عقده مع الزمالك وهو ما يعني أن أيام جمعة في الزمالك باتت قليلة حيث قد يكون الموسم الحالي هو الأخير له ولن يستكمل عقده الذى يتبقي فيه الموسم المقبل

وأكد أبو الفتوح إن اندية اوربية بالفعل طلبت التعاقد مع اللاعب وفي طريقها لارسال عروض رسمية للتعاقد مع جمعة حسب تصريحات أبو الفتوح الذى يرى ان مصلحة اللاعب هو الرحيل في الوقت الحالي مبكره خاصة مع تقدمه في السن يزيد من صعوبة الحصول على عروض اوربية جيدة.

ليرد عبد الله جمعة على تلك التصريحات عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، قائلاً: "ليس لى أى علاقة بهذا الشخص ولا يمثلنى وليس له الحق فى التحدث بالنيابة عنى .. أرجو تحرى الدقة.. وكيلى الوحيد معروف لدى الجميع وهو جون إدوارد".



عبد الله جمعة

وأعلن جهاز الكرة بنادي الزمالك، سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق، قبل رحلة السفر إلى السنغال، غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأجري لاعبو الزمالك مسحة كورونا داخل مقر النادي أمس الخميس، وفقا للإجراءات المتبعة قبل السفر خارج البلاد، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين، مما يعنى جاهزية كافة لاعبي الأبيض للتواجد في قائمة مباراة بطل السنغال.

ويخوض فريق الزمالك مرانه الأخير، غدا السبت في مقر النادي بعد منح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من تدريبات اليوم، وبعد المران يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المقرر سفرها إلى السنغال، والتي ستضم 22 لاعبا، وفقا للرؤية الفنية للمدرب، ومدي جاهزية كل لاعب.

ويحسم الجهاز الفني للزمالك قبل السفر مصير أكثر من لاعب على رأسهم محمود الونش مدافع الفريق، الذي يعاني من تورم في الركبة، وكذلك زميله في خط الدفاع محمد عبد الغني بعدما طلب عدم السفر لانشغاله بأداء الامتحانات في أحد المعاهد بالوقت الحالي، وتتجه النية لدي الجهاز الفني لضم الثنائي المذكور لقائمة الفريق في السنغال، نظرا لاستقرار باتشيكو على تواجد عناصر الخبرة في تشكيلة مباراة تونجيت والاعتماد على العناصر الأساسية التي خاضت المباريات الأخيرة سواء على الصعيد المحلي في الدوري أو الصعيد الأفريقي بدوري الأبطال.