شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تتناول الجرعة الأولى من تطعيم الملاريا قبل السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، لاعبي الفريق وأفراد البعثة الجرعة الأولى من تطعيم الملاريا اليوم الجمعة قبل السفر إلى تنزانيا.

وحدد أبو عبلة 3 جرعات للاعبين وأعضاء البعثة بالكامل في أوقات مختلفة تبدأ اليوم قبل السفر.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي، إلى تنزانيا في الخامسة والنصف مساء اليوم على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الشيف محمد الدالي، في رحلة الفريق إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا.

وضم الجهاز الفني الدالي إلى بعثة الفريق؛ لإعداد الوجبات وفقًا للبرنامج الغذائي الذي يسير عليه اللاعبون، خاصة في المباريات الخارجية.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا في الخامسة والنصف مساء اليوم على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.