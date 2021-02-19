بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والفجيرة في الدوري الاماراتي “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، في الجولة الـ 17 من الدوري الاماراتي بين العين والفجيرة.

تنطلق مباراة العين والفجيرة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين.

ينقل بث مباشر مباراة العين والفجيرة على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد الشحي، كما تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي عامر عبد الله.

يسعى نادي العين الاماراتي للبناء على الفوز الثمين الذي حققه في الجولة 16 أمام نادي الشارقة، وتحقيق الفوز على الفجيرة من أجل دخول المربع الذهبي، حيث يبتعد عن النصر صاحب المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط.

وإذا ما حقق العين الفوز سيعود من بعيد للمنافسة على لقب دوري الخليج العربي، وذلك بسبب سقوط الشارقة المتصدر بـ 37 نقطة في فخ التعادل الإيجابي أمام الظفرة يوم أمس الخميس في افتتاح هذه الجولة.

أما نادي الفجيرة فيدخل هذا اللقاء وهو على شفى حفرة من السقوط إلى مراكز الهبوط، إذ يحتل المرتبة ال12 برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن عجمان قبل الأخير.

العين – الفجيرة

???? ملعب هزاع بن زايد (العين)

???? الدوري الإماراتي للمحترفين (الجولة 17)

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تشكيلة العين اليوم: خالد عيسى – إيريك مانديز – رافايل بيريرا – شيوتاني – بندر الأحبابي – أحمد برمان – شويا ناكاجيما – يحيى نادر – كايو كانيدو – ويلسون إدواردو – لابا كودجو.

تشكيلة الفجيرة اليوم: ربيع – خميس – صموئيل – الوحداني – المطروشي – بلال يوسف – مصطفى – دوجلاس – الزيودي – حمدان – بالعربي.