الامارات | الوريث الشرعي لرونالدو بين نارين.. ومحمد صلاح أحد الحلول

شكرا لقرائتكم خبر عن الوريث الشرعي لرونالدو بين نارين.. ومحمد صلاح أحد الحلول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقف الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وأحد أهم لاعبي المستقبل في عالم كرة القدم (22 ربيعاً) بين نارين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما انقشعت أمامه الرؤيا تماماً وانحصرت في عرضين ليلعب مع ريال مدريد أو ليفربول، فأين يوجه البوصلة؟.

ليفربول نادٍ عريق ينافس في أفضل وأغلى البطولات الأوروبية الكبرى ومستقبله كحاضره، فيما يرى النادي الملكي في مبابي الوريث الشرعي للبرتغالي كريستيانو رونالدو في ملاعب كرة القدم.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة ليفربول تحضّر صفقة ضخمة من أجل إغراء مبابي لارتداء القميص الأحمر، لكنها تدرك تماماً أن ريال مدريد يسعى جدياً لضم اللاعب وإغراءه براتب كبير فضلاً عن منحه قميص معشوقه منذ الصغر كريستيانو رونالدو بالرقم 7، وهو ما يشكل نقطة عاطفية مهمة بحسم الصفقة للريال لأن مبابي لطالما كان يفصح بأن رونالدو مثله الأعلى والتقط معه صوراً في مناسبات عدة حين كان طفلاً.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ولكن الأخير لن يبيعه بمبلغ يقل عن 200 مليون يورو.

ويراهن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على أن مبابي سيوافق على 21 مليون يورو راتباً سنوياً وهو الراتب نفسه الذي يتقاضاه في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي مما يعني أن اللاعب لن يطالب بزيادة راتبه بسبب تأثير جائحة كورونا من الناحية المالية، وفقاً لصحيفة "أس" الإسبانية، فيما نقلت "لو باريزان" الفرنسية عن مبابي بأنه يرغب في الحصول على راتباً سنوي قدره 30 مليون يورو.

وفي المقابل، يسعى ليفربول إلى تحدي نفسه من جديد وتعويض إخفاقه في الحصول على خدمات مبابي عام 2017 عندما كان لاعباً مع موناكو، بحسب "ليكيب" الفرنسية، التي شددت على أن النادي الإنجليزي هذه المرة سيحصل على دعم مالي وسيدخل السوق بقوة، وهو ما أكدته أيضاً "صانداي تايمز" البريطانية التي كشفت بأن إدارة النادي بالتوافق مع المدرب الألماني يورغن كلوب يفكرون جديا التضحية بالهداف المصري محمد صلاح ضمن مخطط مستقبلي للنادي لتوفير السيول اللازمة للتعاقد مع كيليان مبابي خصوصاً أن صلاح يساوي في السوق العالمية نحو 150 مليون يورو.

فأين ستكون وجهة مبابي؟ وبأي قميص سيراه جمهور الكرة العالمية؟.

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