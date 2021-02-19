شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ للجنتي الأندية والمسابقات بـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجتمع، اليوم الجمعة، لجنتا الأندية والمسابقات، بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اجتماعًا طارئًا عبر الفيديو كونفرانس، لدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها، بخصوص مشاركة أندية جنوب إفريقيا في البطولات القارية، فضلًا عن تحديد موعدي مباراتي الوداد مع كايزر تشيفز وشباب بلوزداد مع صن داونز، المؤجلتين بسبب رفض المغرب والجزائر استقبال الفرق الجنوب إفريقية خوفًا من السلالة الجديدة لكورونا.

كما سيشهد الاجتماع تحديد البلدان المحايدة، المقترحة لاستقبال المباراتين، وعُلم أنه لا يُستبعد أن تعلن اللجنتان عن إجراءات مشددة بحق أندية جنوب إفريقيا مستقبلًا، خشية تأثير الوضع الحالي على روزنامة المسابقات القارية، وكان «كاف» قد أقر قانونًا، قد يلجأ إلى تعديله، يتعلق بإعلان النادي الذي يرفض استقبال منافسه خشية كورونا منهزمًا 2- 0، وهو ما استحال تطبيقه مع ناديي الوداد وبلوزداد، لكونهما استدلا بالقوة القاهرة، التي تمثلت في انتشار سلالة جديدة لكورونا في جنوب إفريقيا.