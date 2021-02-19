شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى الزمالك قبل السفر للسنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالنادي، عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق قبل رحلة السفر إلى السنغال.

تغادر بعثة الفريق إلى السنغال غدا السبت استعدادا لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان لاعبو الزمالك قد خضعوا لمسحة كورونا أمس الخميس وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الإفريقي، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين.

وكان الزمالك قد تعادل في أولى مواجهاته بدور المجموعات مع مولودية الجزائر سلبيا ويستعد لمواجهة بطل السنغال.