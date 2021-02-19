شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأهل «سيمبا» لدور المجموعات بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، على ملعب دار السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
فريق سيمبا كان هو مفاجأة الجولة الأولى لدور المجموعات، بعدما نجح في تحقيق الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي، خارج أرضه، بهدف نظيف، ليحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف الأهلي، المتصدر، بفارق الأهداف، ويأتي فريقا فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
176,333
-
تعافي
136,490
-
وفيات
10,201