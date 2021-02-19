شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأهل «سيمبا» لدور المجموعات بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، على ملعب دار السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فريق سيمبا كان هو مفاجأة الجولة الأولى لدور المجموعات، بعدما نجح في تحقيق الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي، خارج أرضه، بهدف نظيف، ليحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف الأهلي، المتصدر، بفارق الأهداف، ويأتي فريقا فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.