شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي: تأجيل معظم تصفيات كأس العالم 2022 إلي مايو ويونيو بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل معظم المباريات المتبقية، ضمن المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إلى يونيو المقبل، بسبب قيود السفر المفروضة في الكثير من الدول، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضاف أن 4 مباريات ستُقام في مواعيدها وأماكنها المحددة دون تغيير في 25 و30 مارس المقبل، بينما ستُقام بقية المباريات بصورة مجمعة، في مكان واحد، ما بين 31 مايو و15 يونيو المقبلين.

وكان من المقرر أن تبدأ مباريات هذه المرحلة، التي تشمل 40 دولة في القارة، عبر 8 مجموعات، في مارس المقبل، بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد- 19.

وتملك آسيا 4 مقاعد في النهائيات، بالإضافة إلى قطر، بطلة آسيا، التي ضمنت مقعدها في البطولة باعتبارها الدولة المضيفة، فضلًا عن مقعد آخر من خلال مباراة فاصلة مع أحد المنافسين من قارة أخرى.