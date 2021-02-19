شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحسم موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار نادي سيمبا التنزاني إعلان موعد مباراة الأهلى المقرر لها أن تجمع الفريقين، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لدورى أبطال إفريقيا، حالة من اللغط بين الجماهير، بعدما أعلن النادي التنزاني ان المباراة ستُقام في العاشرة مساء الثلاثاء، بعد تأكيد الحاجي صنداي مانارا، المتحدث الإعلامي، في مؤتمر صحفي، أن اللقاء سيُقام في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، رغم أن «كاف» أعلن في وقت سابق أن اللقاء سيُقام في الثالثة عصرًا.

وعاد «مانارا» للتأكيد أن مباراة الأهلي ستُقام في الساعة الرابعة بتوقيت تنزانيا، الثالثة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بالتوقيت السواحيلي.

وعاد الاتحاد الإفريقي، وحسم موعد المباراة، وأكد أنها ستُقام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا، وهي الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ليحسم الجدل الدائر بين الجماهير.