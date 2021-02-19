شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: محمد صلاح يحصل على التقدير الكافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشرك لاعب وسطه الغيني، نابي كيتا، في لقاء السبت أمام إيفرتون، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل ليفربول من خلال لقاء إيفرتون تحسين موقعه على سلم ترتيب الدوري، بعدما هبط للمركز السادس، إثر تلقيه 3 هزائم متتالية، قلصت بشكل كبير آماله في الاحتفاظ باللقب.

وغاب كيتا عن صفوف ليفربول في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة، وكان قريبا من المشاركة أمام لايبزج في دوري أبطال أوروبا لولا معاناته من المرض.

لكن كلوب ألمح إلى إمكانية تواجده أمام إيفرتون، وقال في مؤتمر صحفي افتراضي مساء الجمعة: «نابي تدرب أمس مع الفريق، ويتوجب أن نرى كيف باستطاعتنا استغلال ذلك».

وتابع عن حالة لاعبيه: «فابينيو لم يتدرب معنا، إنه يقترب، وميلنر بات قريبا أيضا، وجوتا كذلك، لكن ليس لدرجة المشاركة نهاية هذا الأسبوع».

واستطرد قائلا: «الكل يعرف أهمية الدفاع لتحقيق النجاح. مباراة لايبزج كانت مؤشرا جيدا لقدرتنا على التعامل مع أخطائنا السابقة».

وسئل كلوب عن السبب وراء عدم حصول نجمه المصري محمد صلاح على التقدير الكافي لدوره المهم هذا الموسم، فأجاب: «يجب ألا تسألوني حول سبب عدم حصوله على التقدير».