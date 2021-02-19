شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب اعتذار مهدى سليمان لإدارة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر مهدي سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز ومنتخب مصر، لإدارة ناديه، عن الخلاف الذي نشب بينهما.

وقال حارس بيراميدز، عبر «تويتر»: «حدث سوء تفاهم بيني وبين إدارة بيراميدز بسبب تغريدة نشرتها، وأساء البعض فهمها».

وأضاف: «أعتذر لإدارة نادي بيراميدز، بعد إساءة فهم هذه التغريدة، وكل الاحترام والتقدير لنادي بيراميدز».

وكان مسؤولو بيراميدز قد اتخذوا قرارًا بتجميد الحارس إلى أجل غير مسمى، بعد تغريدة نشرها شملت تلميحات مسيئة لإدارة النادي.