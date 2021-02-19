شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خليجي لـ«أفشة» بـ1.4 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضًا جادًا من أحد الأندية الخليجية للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه مع فريقه خلال الفترة الأخيرة سواء في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي أو في مونديال العالم للأندية.



وعلمت «المصري اليوم» أن النادي الخليجي عرض على اللاعب الحصول على 1.4 مليون دولار في الموسم الواحد، لكن اللاعب أكد لمسؤولي النادي الخليجي أنه مرتبط بعقد مع «القلعة الحمراء»، ويجب موافقة مجلس إدارة النادي.