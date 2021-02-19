شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يحذر من سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، أسطورة الكرة المصرية، الجهاز الفني للفريق الكروي الأول، بقيادة «موسيماني»، المدير الفني، واللاعبين من خطورة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دوري الأبطال، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، في تنزانيا، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأكد «الخطيب» ضرورة اللعب من أجل الفوز في المباراة المقبلة لمواصلة مشوار الفريق في الحفاظ على اللقب الإفريقي.