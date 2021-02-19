شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يفقد بنزيمة فى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستكون مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد الإسباني ضد أتلانتا الإيطالي في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء المقبل موضع شك، بعد أن أعلن مواطنه ومدربه زين الدين زيدان الجمعة عن إصابة مهاجمه.

وغاب بنزيمة عن الحصة التدريبية لفريق العاصمة، الجمعة، حيث أكد زيدان أن هدافه لن يسافر مع الفريق لمواجهة بلد الوليد في منافسات الدوري المحلي، السبت، دون أن يوضح ناديه أي تفاصيل.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء :«لن يكون معنا غدًا. لديه مشكلة ظهرت أمس لذا لن يكون معنا. وسنرى ما سيحدث في الأسبوع المقبل»، علمًا بأن النادي لم يوضح بعد تفاصيل الإصابة.

وأردف زيدان «نعلم ما يقدمه كريم لنا وكم هو مهم بالنسبة لنا. ولكن علينا أن نتعامل مع الوضع ونتمنى أن يعود إلينا في أسرع وقت ممكن مثل كل اللاعبين الآخرين».

سجل الفرنسي 17 هدفًا في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم وهو في فورمة جيدة بعد أن هز الشباك في آخر مباراتين.

وعانى النادي الإسباني من إصابات عدة في صفوفه خلال الأسابيع الأخيرة، شملت البلجيكي أدين هازار، القائد سيرخيو راموس، دانيال كارفاخال، البرازيليين مارسيلو، ايدر ميليتاو ورودريجو، ألفارو اودريوزولا، الاوروجوياني فيديريكو فالفيردي، المتوقع أيضًا غيابهم عن مباراة السبت.

وردًا على سؤال عن رأيه بمواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والنروجي ارلينج هالاند قناص بوروسيا دورتموند الألماني بعد أدائهما الرائع في دوري الأبطال منتصف الأسبوع، قال زيدان :«إنهما لاعبان رائعان وصغيران، هما لاعبا الحاضر والمستقبل. ولن أعلّق ما إذا كنت أفضّل أحدهما، وكل شخص لديه أحد يفضّله».

وارتبط مبابي تحديدًا الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية في يونيو 2022 بالانتقال إلى ريال مدريد.