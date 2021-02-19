شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع مع «كهربا» لتحفيزه قبل مواجهة سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفز موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الوسط المهاجم قبل مواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية بدوري الأبطال المقرر إقامتها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة خلال جلسة ودية جمعتهما.

وطالب المدير الفني من اللاعب عدم إثارة المشاكل خلال المرحلة المقبلة حتى يتم الاعتماد عليه خلال المباريات المقبلة.

وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة نظرية، قبل انطلاق المران الختامي للفريق في القاهرة، والذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.

وخلال المحاضرة حرص موسيماني على الحديث مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا في قطع خطوة جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات خاصة بعد الفوز الأول الذي حققه الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة.

كان الأهلي قد استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على يومين راحة بقرار من الجهاز الفني، عقب مواجهة المريخ؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل السفر المقرر له مساء اليوم إلى تنزانيا.