شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة للتصويب على المرمى في نهاية مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة في نهاية المران، الذي أُقيم ظهر اليوم، على ملعب التتش، للتصويب على المرمى، بمشاركة لاعبي الوسط والمهاجمين.



وأدى الأهلي مرانه، ظهر اليوم، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، والتى استمرت لمدة يومين، عقب مواجهة المريخ السوداني التي أُقيمت باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.



وبدأ مران الأهلي، اليوم، بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة من خلال إجراء تقسيمة بطول الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.



وتغادر بعثة الأهلي القاهرة، مساء اليوم الجمعة، في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، يوم الثلاثاء المقبل، في ثانية جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.