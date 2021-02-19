شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يطلب من الخطيب العفو عن لاعب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من محمود الخطيب رئيس النادي، العفو عن محمود عبدالمنعم كهربا، وحسين الشحات وإلغاء العقوبة المالية المطبقة عليهم بسبب مصافحتهما لمحمد أبو تريكة في مونديال الأندية وغيابهم عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ووفقا لمصدر داخل الفريق فإن الشناوي تحدث مع كهربا وحاول التدخل لدى رئيس النادي من أجل إلغاء العقوبة المالية أو تخفيفها.

وقال المصدر المقرب من الشناوي إن قائد الفريق لجأ إلى الخطيب بعد رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إلغاء العقوبة وتمسكه بتطبيق اللائحة.