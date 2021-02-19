شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الهدافين بدوري الأبطال تخلو من الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خلت قائمة الهدافين بمباريات دوري الأبطال من لاعبي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لدوري المجموعات.
واحتل التونسي فراس الشواط، لاعب الصفاقسي التونسي، قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ويليه في المركز الثاني سيف التيري بنفس الرصيد، وفي المركز الثالث اللاعب الجزائري أمير سعيود مهاجم شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 أهداف، وفيكتور مومامبا في المركز الرابع برصيد هدفين
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