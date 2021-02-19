قمة «مجنونة» تنتهي بالتعادل بين الجزيرة وبني ياس

أبوظبي: أيمن بشير

تعادل الجزيرة مع ضيفه بني ياس 3-3 في قمة مجنونة شهدت أحداثاً دراماتيكية وتبدلات في النتيجة في الجولة 17 من دوري الخليج العربي.

وعلى ملعب محمد بن زايد، افتتح الجناح الهولندي براندلي كواس التسجيل لصالح الجزيرة في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينجح علي مبخوت في تسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 15.

وبدا أن الجزيرة استفاد بأفضل طريقة من تعادل الشارقة والظفرة 1-1 لينفرد بالصدارة، لكن بني ياس قلب الطاولة كلياً عندما قلص البرازيلي جواو بيدرو النتيجة في الدقيقة 41، ثم نجح الأرجنتيني نيكولاس خمينيز في هز الشباك مرتين (48 و50) ليتقدم «السماوي» 3-3.

ورفض الجزيرة بدوره الخسارة، على الرغم من أن نجمه علي مبخوت أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 93، بعدما سجل البديل النيجيري ايمواه ازيكيل هدف التعادل لصالح «فخر أبوظبي» في الدقيقة (90+4)

ورفع الجزيرة رصيده إلى 37 نقطة، وبقي ثانياً بفارق المواجهة المباشرة عن الشارقة المتصدر، ورفع «السماوي» الثالث غلته إلى 33 نقطة.

وعزز النجم مبخوت مسيرته في مواصلة تسجيل الأهداف وتعزيز الأرقام بعد رفع غلته إلى 15 هدفاً منفرداً بصدارة الهدافين، والذي حمل الرقم 161 في مسيرته ليصبح على بعد 4 أهداف من رقم فهد خميس الهداف التاريخي للدوري.

وأحبط أصحاب الأرض مغامرة الضيوف الهجومية مع انطلاقة صافرة البداية، بعد أن نجح الجزيرة في هز شباك الحارس فهد الظنحاني مرتين عن طريق الجناح الهولندي كواس والهداف مبخوت.

وعلى الرغم من التأخر بهدفين سريعين، لم يتوقف بني ياس عن المحاولات الهجومية، حتى استطاع بيدرو تقليص الفارق عن طريق الحل الفردي بعد أن راوغ أكثر من لاعب وسدد كرة زاحفة من خارج المنطقة على يمين الحارس علي خصيف لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح الجزيرة.

وعاد الفريقان من الاستراحة أكثر رغبة في حسم المباراة خاصة الضيوف الذين أعطاهم تخليص الفارق دافعية كبيرة لينجحوا في قلب النتيجة عن طريق الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، الذي هز الشباك مرتين خلال دقيقتين فقط مع بداية الشوط الثاني لتتحول المباراة إلى غليان في الملعب، خاصة من جانب الجزيرة الذي أضاع له مبخوت ركلة جزاء، قبل أن يتمكن الجناح ازيكيل بعد دقيقة واحدة من إنقاذ الجزيرة من الخسارة.