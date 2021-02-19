بطولة أستراليا المفتوحة: مدفيديف الى النهائي لمواجهة ديوكوفيتش

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ملبورن : بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا النهائي الثاني له في البطولات الأربع الكبرى، وذلك بفوزه الجمعة على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6 4 و6 2 و7 5 في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

ويلتقي مدفيديف الذي سبق له أن بلغ نهائي فلاشينغ ميدوز 2019 (خسر أمام الإسباني رافايل نادال)، مع حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والباحث عن تتويجه التاسع في ملبورن والـ18 في الغراند سلام.

وحرم الروسي الذي كان يخوض غمار نصف النهائي للمرة الأولى في أستراليا، تسيتسيباس من الوصول الى النهائي الكبير الأول في مسيرته وأنهى مشوار اليوناني عند دور الأربعة الذي سبق أن خاضه ابن الـ22 عاما مرتين في أستراليا عام 2019 ورولان غاروس عام 2020.

وسيكون ديوكوفيتش العقبة الأخيرة في وجه حلم مدفيديف بالسير على خطى يفغيني كافيلنيكوف (توج بلقب رولان غاروس عام 1996 وأستراليا عام 1999) ومارات سافين (فلاشينغ ميدوز عام 2000 وأستراليا عام 2005)، وهما الروسيان الوحيدان اللذان توجا بألقاب كبرى.