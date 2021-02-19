شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داودا لـ ”الخليج 365” أنا زملكاوي آه..لكن بموت نفسي قدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما سبب تذبذب مستوى المقاولون بالموسم الجاري؟

أرى أن السبب الرئيسي في هذا الأمر يرجع إلى انضمام عدد كبير من اللاعبين الجدد إلى الفريق وكلما نبدأ نتجانس مع بعضنا البعض يحدث أمر خارج عن السيطرة مثل إصابات كورونا وهذا يؤثر على التفاهم والتجانس وعطلنا كثيراً وأعتقد لو تجمعنا بشكل أفضل مع الجهاز الفني والإدارة سنقدم أداء أفضل، وأيضاً نلعب كل 3 أيام مباراة وهذا أمر صعب جداً خاصة في المباريات خارج القاهرة والسفر.

وما السر في تألقك الفترة الماضية مع المقاولون؟

الحمد لله على هذا الأداء، هذا بفضل الجهاز الفني وعماد النحاس يتحدث معي دائماً ومنحني الثقة منذ انضمامي للفريق بشكل غير طبيعي، وكنت أركز على الأداء بشكل جيد لأكون إضافة للفريق، وأتمنى أن أكمل بهذه الطريقة وما زال لدي الأفضل أتمنى أن يظهر للجماهير.

لم تكن تجربة احتراف بقدر ما كانت كوبري للعودة إلى المصري، كنت قد وقعت للمصري قبل السفر ولكن جمهورية شبين لم يكونوا يريدون بيعي للمصري، وكنت ماضي عقد هاوي وليس محترف مع الجمهورية، وكان وقتها متاح للاعب أن يخرج للعب في الخارج لمدة 5 أو 6 أشهر ويحق له بعد ذلك العودة لأي نادي أخر، ولذلك المصري سفرني ورجعت مرة أخرى. حدثنا عن تجربتك مع النادي المصري؟في هذا السن الصغير أن ألعب مع المصري ومختار مختار كان أمر مميز، المصري وقتها كان قد ضم حوالي 15 لاعب جديد وكان يبني فريق، وأن يثق في مختار ويمنحني الفرصة وأظهر بشكل جيد، هذا أمر أشكره كثيراً عليه وعلى وقوفه إلى جانبي. ولماذا رحلت عن المصري؟عندما رحلت عن المصري كان عقدي قد انتهى ولم أجدده، والدنيا كانت صعبة في المصري بعد توقف النشاط الرياضي والعقوبات التى فرضت على النادي، وكان عقدي مع النادي قليل جداً رغم أنني كنت أشارك بصفة أساسية وكنت من كباتن الفريق، ولم أشعر بالتقدير المادي المناسب لذلك فضلت الرحيل، ولكن المصري له معزة خاصة عندي. لماذا اخترت مصر المقاصة بعد ذلك؟

عندما انتقلت إلى المقاصة كان الأمر الذى أبحث عنه هو الراحة النفسية مع المدرب الذى سأتواجد معه، وبمجرد نهاية عقدي تحدث معي إيهاب جلال وكان حابب أني أكون معه، وبالفعل هو أخرج أفضل ما لدي من إمكانيات وغير مركزي في الملعب وطالما أن هناك راحة نفسية فالأمر منتهي بالنسبة لي وقدمت معه أفضل سنتين في حياتي.

ما هي كواليس صراع الأهلي والزمالك على ضمك بعد تألقك في المقاصة؟تلقيت عرض من الأهلي قبل الزمالك وقعدنا ومضينا عقود، ولكن لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك، دخل الزمالك معي في مفاوضات وشعرت أنها أكثر جدية، الأهلي لديه روتين في المفاوضات وهذا ما تسبب في طول المفاوضات والزمالك كان شاريني أكثر. وماذا عن توقيعك للأهلي؟وقعت للأهلي بالفعل وهم محترمين جداً في هذه النقطة، استأذنتهم في الحصول على العقود بعد مفاوضات الزمالك وبالفعل تسلمتها دون أي مشكلة، كان حسام البدري وقتها مدرب الأهلي وتفاوض معي عصام سراج وعقد معي جلسة، ولكن شعرت أن الموضوع بيطول. هل كنت ستلعب للأهلي رغم أنك زملكاوي؟

أفصل تماماً في هذه الجزئية في النهاية أن لاعب محترف وأقاتل من أجل النادي الذى أرتدي قميصه، سواء لعبت في الأهلي أو الزمالك أو المقاولون، وليس لدي جزئية التعصب، بالفعل أنتمي للزمالك وأحبه ولكن شغلي في الملعب مختلف تماماً ومن أفضل المباريات التى ألعبها تكون أمام الأهلي والزمالك.

ما هو تقييمك لتجربتك في الزمالك؟ بالنسبة لي تجربة الزمالك في البداية كانت ناجحة، بعد انضمامي مباشرة لعبت أول 12 مباراة مع الفريق، وظهرت بشكل مميز وكنت قريب من المنتخب، ولكن حدث تغيير في الأجهزة الفنية، وأزمة مالية الأمور اختلطت وفجأة وجدت نفسي ليس لي دور مع الفريق، ولذلك فضلت الرحيل حتى لو على سبيل الإعارة. أنت تفضل الرحيل عن البقاء على دكة الزمالك؟لا أفضل البقاء على الدكة حتى لو هلعب فين، أن يكون لي دور مع فريق في أخر الدوري أفضل بالنسبة لي من البقاء على دكة البدلاء في الأهلي أو الزمالك، أتقبل قرارات المدير الفني بالطبع وأن أجلس على دكة البدلاء في بعض المباريات ولكن ليس بصفة مستمرة، المشاركة أهم بالنسبة لي من المقابل المادي أو التواجد بنادي كبير. هل ترى أن اللاعب خارج الأهلي والزمالك مظلوم في المنتخب؟ليس بنسبة كبيرة، هناك بعض اللاعبين تألقوا خارج الأهلي والزمالك وانضموا للمنتخب بعد ذلك، بالفعل ليست أمثلة كثيرة، ولكنها موجودة، وأعتقد أن باب المنتخب مفتوح للجميع وحسام البدري منذ توليه المسئولية يمنح الفرصة للكثيرين، وهذا لم يكن موجود من قبل. ما موقفك من الجدل الدائر حول مهارة شيكابالا دائماً بصفتك لعبت بجواره؟

شيكابالا لاعب كبير، ولكن لا أحب إدخاله في مقارنات مع غيره ، وكل لاعب لديه ميزة معينة، البعض لديه الجانب البدني أفضل من غيره والبعض الآخر يتفوق في المهارة، وشيكابالا لاعب كبير أول ما روحت الزمالك تدربت معه وأشعر أنه يقود بدوره القيادي بشكل مناسب الآن ويلم اللاعبين حوله وهذا لم يكن في الفترة التى كنت بها بالنادي.

لماذا فضلت عرض المقاولون عن عروض أعلى في بداية الموسم؟تلقيت بالفعل عروضاً بأضعاف عرض المقاولون في بداية الموسم، ولكن بعدما جلست مع النحاس، هناك أمور أموال الدنيا لا تعوضها، خاصة عندما يقول لك المدير الفني أنه يحتاجك بالفريق وسيخرج أفضل ما لديك من إمكانيات هذا يفرق كثيراً للاعب، وعماد النحاس نفسه تلقى عروضاً أعلى ولكنه اشترى المقاولون، ولم أندم لحظة على قراري برفض العروض الأعلى للبقاء معه، والمقاولون نادي كبير أيضاً. من أفضل مدرب تعاملت معه في مسيرتك؟هناك ثلاث مدربين من أكثر الأشخاص الذين أحبهم، عماد النحاس، ومختار مختار وإيهاب جلال، لأن مختار هو أول من لعبني كرة ومنحني الثقة، وإيهاب جلال صنع إسمي وغيرلي مركزي وجعل الأهلي والزمالك يتصارعون على ضمي، وعماد النحاس أعادني إلى مستواي بعد فترة طويلة من الابتعاد، كل منهم لي فضل علي وأثر على شخصيتي. ما هو القرار الذى لو عاد بك الزمن ما كنت ستتخذه؟الخروج معاراً من الزمالك، لأن موضوع الإعارات أخرني بشكل كبير، كنت سأكمل مع الزمالك ويكون لي دور أو أرحل بشكل نهائي دون أن أخر إعارة، لكن لم أندم على الرحيل نفسه. من هو أفضل محترف في الدوري من وجهة نظرك؟سيف الدين الجزيري، سيكون أفضل محترف في مصر في وقت قريب جداً، وشعرت بهذا الأمر عندما تواجدت معه بالملعب قد لا يسجل هدف ولكنه لاعب مهم جداً في الملعب، وسيفرق وجوده في الزمالك في تحقيق نجاح كبير. كيف ترى الانتقادات الموجهة لطارق حامد باللعب العنيف؟طارق حامد لعبت بجواره، هو لاعب رجولي جداً وغير مؤذي، وما لا يعرفه البعض أنه يتدرب بنفس الطريقة أيضاً مع زملائه، منذ بدايته وحتى الآن وهو يلعب بهذه الطريقة حتى مع تقدمه بالسن. من ترشحه للتتويج بالدوري هذا الموسم؟الدوري هذا الموسم مختلف وصعب جداً، سواء المنافسة في القمة والقاع، ولكن المنافسة بين أهلي وزمالك، وكنت متوقع بيراميدز سينافس ولكنه فقد نقاط كثيرة، من أصعب السنين هو هذا الموسم، لأن كل الفرق دعمت صفوفها وصرفت مبالغ كبيرة، خاصة الفرق الصاعدة وهذا سبب صعوبة المنافسة والزمالك مركز جامد رغم أنه أهدر عدة نقاط. من هو أقوى حارس مرمى ومدافع لعبت أمامهم؟محمود علاء والونش من أفضل المدافعين في الدوري وأيمن أشرف أيضاً، يحافظون على مستواهم، والشناوي وأبو جبل أفضل حراس مرمى. كيف ترى اتهامات التفويت للأهلي والزمالك من بعض المدربين؟مندهش من هذه الاتهامات، عماد النحاس كسب الأهلي والزمالك من قبل، وحلمي طولان نفس الأمر وطارق يحيى الذى اتهموه بالتفويت كسبت الزمالك معه خلال تواجدي بطلائع الجيش، لا يوجد هذا في كرة القدم، كل لاعب ومدرب عايز ينجح بعيداً عن انتماءه. حدثنا عن كواليس اتهام النحاس بالتفويت للأهلي؟

من اتهموا النحاس لم يروا حالته بعد الخسارة من الأهلي، كان حزين جداً، لأن لا أحد يفعل هذا، أمام الأهلي تقدمنا 2/0 في الشوط الأول وقدمنا شوط تاريخي، وبعد المباراة مصر كلها كانت ستتحدث عنك، هل بعد كل ذلك ستريد أن تخسر، النحاس كان مضغوط جداً بسبب هذا الكلام، والنحاس انتمائه للمكان الذى يعمل به، وتحدث معنا بعد المباراة أنها كانت فرصة جيدة لنا كفريق ومدرب، والبعض سرح بسيناريوهات تخيلية عن مساومات بين الشوطين، لم يكن هناك هذا الكلام إطلاقاً، ما حدث بين الشوطين أنه قال لنا أنتم تلاعبون فريق كبير ويجب أن تنزلوا الشوط الثاني وأنتم تلعبون كأن النتيجة تعادل سلبي وليست التقدم بهدفين، لكن الهدف الذى استقبلناه في البداية لخبط الأمور، هذا سيناريو مباراة ليست تفويت، لو كان النحاس يريد تفويت المباراة كان قالنا اقفوا في نص الملعب وما تهاجموش من البداية، البعض تحدث أيضاً عن التغييرات، لا يعرفون أن الفريق معظمه كان مصاب بكورونا وطبيعي لن نتمكن من إكمال المباراة بنفس الجهد وكنا نحتاج للتغييرات، نحن أكثر فريق تضرر من كورونا بـ 15 لاعب.

كيف ترى فرصتك في الانضمام للمنتخب؟الانضمام للمنتخب شرف لأي حد، وأقدم ما لدي وأتمنى التوفيق فقط وأحترم اختيارات المدرب هذا نصيب ورزق وأجتهد لأكون متواجد مع المنتخب وهذا لن يأتي إلا بالتعب. في حالة رحيل ساسي عن الزمالك هل يتأثر الفريق؟ساسي لاعب كبير لكن لا أهلي ولا زمالك بيقفوا على حد، أساطير كثيرة اعتزلت ولم يتأثرا، وهناك لاعبين متواجدين يعوضون دور فرجاني، هو لاعب كبير ولكن الزمالك يفوز في وجوده أو غيابه وتجديده بالتأكيد إضافة. ما رأيك في تراجع بيراميدز رغم الإمكانيات التي يمتلكها؟بيراميدز علامة استفاهم لديهم من أفضل لاعبي مصر، وكنت أتوقع أنهم سيكونون في مكان أخر ولكنهم يسيرون بشكل غير جيد، ومع ذلك المسابقة ما زالت طويلة، ولكنهم ابتعدوا عن المنافسة قد ينهوا الموسم في الثالث أو الرابع. هل تحدثت مع الجزيري قبل انتقاله للزمالك؟بالفعل هو تحدثنا في الأمر بصفتي لعبت للزمالك ونصحته بالانضمام للفريق الأبيض، خاصة أنه كان قد تلقى عرض خارجي في نفس الوقت وأخبرته أن الزمالك أفضل وجماهيريته أعلى وشغلك سيظهر فيه بشكل أفضل، والفريق الموجود حالياً سيساعدك على الظهور معه، وهذا سيساعدك على الانضمام لمنتخب بلادك. من الأفضل موسيماني أم باتشيكو؟الثنائي يقدم مستوى مميز، ولكن البعض يعيب على باتشيكو أنه يقدم أداء دفاعي، ولكن بالنسبة لي كلاعب أحترم المدرب الذى لديه نظام يطبقه بالملعب، بعض اللاعبين ينزلون الملعب مش عارفين هيعملوا ايه ولذلك من الضروري وجود نظام.