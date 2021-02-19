شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة فى بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بدءا من غدا السبت على الصالة المغطاه بإستاد القاهرة إجراءات إحترازية مشددة في ظل إنتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي تم بنجاح خلال بطولة العالم لكرة اليد التي إستضافتها مصر في يناير الماضي.

وقامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين في البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين في مجال البطولة التحاليل بمقر الإتحاد ، ولن يسمح بدخول البطولة لأي شخص لم يجري التحاليل قبل إنطلاق فعاليات البطولة.

وييرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة و معه أيمن غزلان نائبا ، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى و مساعده عماد الباهى .

فيما يعقد اليوم الجمعة الإجتماع الفني لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب بحضور اللجنة المنظمة للإتحاد الأفريقي للكرة الطائرة برئاسة عدنان البكباك نائب رئيس الإتحاد الأفريقي واللجنة العليا المنظمة للبطولة من الإتحاد المصري برئاسة.سامح حمدي حيث تجرى قرعة البطولة. وتنطلق البطولة بمباريات الإفتتاح غدا السبت ، وتجرى خلال الإجتماع قرعة البطولة وجدول المباريات.

يشارك في البطولة منتخبات مصر والمغرب والكاميرون والكونغو الديموقراطية ، بينما إنسحب منتخب أفريقيا الوسطى وتجري بينها دوري من دور واحد لتحديد بطل القارة,

وكانت كل أنشطة الكرة الطائرة على مستوى القارة قد توقفت منذ يناير 2020 عقب التصفيات الأولمبية رجال وسيدات في مصر والكاميرون بسبب جائحة كورونا ، حتى قرار الإتحاد الأفريقي مؤخرا برئاسة بشرى حجيج بعودة أنشطة اللعبة بداية من فبراير الجاري ببطولات المراحل السنية المؤهلة لبطولات العالم.

ويعتبر منتخب تونس حامل اللقب في آخر نسخة للبطولة عام 2018 في نيجيريا أبرز الغائبين عن البطولة ، بينما إحتل منتخب مصر فيها المركز الثاني.

كان منتخب المغرب اول الفرق التي وصلت إلى مصر مساء أمس بينما ينتظر وصول منتخبي الكاميرون خلال الساعات القادمة والكونغو فجر الغد