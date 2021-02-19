شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الجمعة، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا فى إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذى يحمل لقبها للمرة التاسعة في تاريخه.

ومن المقرر أن يغادر بعد قليل بعثة الأهلي، حيث تقوم البعثة بأنهاء إجراءات سفرها عبر عبر صالة 3 وسوف تغادر إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة.

كان قد افتتح الأهلي مباريات في المجموعة بفوز كبير على المريخ السودانى بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق كل من محمد مجدى قفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا، في حين رجع سيمبا التنزانى بفوز مهم على حساب فيتا كلوب بهدف نظيف خارج أرضه.

ويلتقى النادى الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، على على ملعب بنيامين مكابا في دولة تنزانيا، والتي سوف تذاع على قنوات بى ان سبورت القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وسيستكمل الأهلى مشواره فى دور المجموعات مباشرةً، دون العودة للمسابقات المحلية، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات المارد الأحمر والزمالك وبيراميدز فى كأس مصر لانشغالهم بالمنافسات الإفريقية.

ويبحث الأهلى عن انتزاع فوزه الثانى فى المجموعة الأولى من أجل تأمين موقعه فى الصدارة، خاصةً بعد فوز سيمبا فى الجولة الأولى خارج قواعده على فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف.

ويحتل النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى صاحب نفس الرصيد، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

ويترقب الأهلي الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني من أجل العودة لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، والذي ابتعد عنه لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية ومباريات دور المجموعات الإفريقي.