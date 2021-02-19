شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الأولمبياد ينتصر على الكورونا..21 ابريل موعدا للقرعة وتحديد مباريات الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد أن تسبب فيروس كورونا فى تأجيل أولمبياد طوكيو التى كان مقررا لها 2020 ، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية أن ينتصر الوباء على الحلم الذى يخطط له جيل كامل من اللاعبين ليس فقط فى كرة القدم وانما مختلف اللعبات المشاركة فى البطولة، وأكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فى حديثه الأخير مع اللجان الأولمبية الوطنية أن دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها الصيف المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير.

وقال توماس باخ، خلال اجتماعه الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس، ان كل ما تردد عن تأجيل أولمبياد طوكيو أخبار كاذبة والبطولة في موعدها وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الطبية وتوفير المصل الخاص بفيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العدد المطلوب للبعثات المشاركة وفقا للاجراءات الطبية المتبعة في كل دولة مشاركة والصادرة من وزارة الصحة في كل دولة.

وعقب تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) تحديد يوم الاثنين الموافق 21 ابريل موعدا لاجراء قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأولمبي المصري باعتباره بطلا لافريقيا علي ان تتم مراسم القرعه في مقر الفيفا بزيورخ بمشاركة المنتخبات المؤهله اون لاين .

ويأتي قرار الفيفا بدراسة تحديد هذا الموعد بعد الانتهاء من تحديد جميع الفرق المؤهلة حيث يتبقي مقعدان فقط لمنطقة الكونكاف والتي تأجلت التصفيات النهائية الخاصة بها بسبب تفشي فيروس "كورونا" وسيتم اقامة تصفياتها خلال الاجندة الدولية فى شهرمارس.

كما أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تضمن جدول مباريات المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.

وتضمن البريد الالكترونى أيضا أنه إذا تأهل المنتخب إلى ربع النهائي يخوض اللقاء يوم 31 يوليو المقبل، ويقام نصف النهائي يوم 4 أغسطس المقبل، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 7 من نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس كورونا قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.