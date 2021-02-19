شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 بدون جهاز إدارى وطبى فى معسكر الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر مواليد 2003، معسكره غدا بالملعب الفرعى باستاد القاهرة بدون جهاز إدارى أو طبى بسبب قرار اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا، بعدم تعيين أجهزة طبية وإدارية لمنتخبى 2003 و2006 بداعى عدم وجود ارتباطات رسمية للمنتخبين حاليا.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك في كأس العالم 2023 بأندونيسيا من : محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسي مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

ويحاول مسؤولو اتحاد الكرة حاليا البحث عن حل لهذه الأزمة من خلال الاستعانة بأحد مسؤولى الجهاز الطبى والادارى من المنتخب الأولمبى أو المنتخب الأول لتدارك الموقف.

ورفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تسليم لاعبى منتخب الناشئين مواليد 2003 حقائب الملابس الخاصة بهم، رغم انطلاق المعسكر غدا السبت، وحتى 25 فبراير الجارى. وأخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اللاعبين الذين تم استدعائهم للمعسكر غدا، بالحضور إلى التدريبات بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة ومعهم ملابسهم وأدواتهم كاملة دون ان يتحمل اتحاد الكرة أى ملابسن وهى واقعة لم تحدث من قبل حيث اعتاد لاعبو المنتخبات تسلم الملابس فى اليوم الأول للمعسكر.

وينطلق المعسكر المفتوح لمنتخب 2003 بداية من الغد وحتى 25 فبراير الجارى، على أن يقام المعسكر على مجموعتين.ويبدأ لاعبو المجموعة الأولى فى التجمع غدا السبت حتى يوم الاثنين المقبل بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، بينما ينضم لاعبو المجموعة الثانية للمعسكر المفتوح يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى أيضا.

وبدأ منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التى سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وصرح محمود جابر المدير الفنى للمنتخب الوطنى للشباب مواليد 2006 أن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا .

من جانبه أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2003 حرصه على اتباع الاجراءات الاحترازية في وضع قواعد المنتخب مع توقف مسابقات الناشئين ما يجعل التجمعات الأولى للمنتخب ستتكون من مجموعات مختلفة من اللاعبين حتى يتم الاختيار النهائي، وهو ما يتطلب أن يبذل اللاعبون كل جهدهم من أجل ضمان مقعد لهم في صفوف الفريق.