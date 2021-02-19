شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: مباراة سيمبا في الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلى أن الموعد الذى تلقاه النادى بشأن مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني هو الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، وليس التاسعة كما أعلن مسئولو سيمبا، لافتا أن الفريق سيغادر القاهرة بعد قليل على الموعد السابق دون أي تغيير.

وقال المصدر انه يستبعد أي تغيير في موعد المباراة خاصة أن هناك حقوق بث متفق عليها وفى حال أن يكون هناك تغيير يكون قبلها بوقت كاف وليس ينتظر وصول الأهلى لتنزانيا حتي يخطره بتغيير الموعد ولذا فأن اللقاء في موعده الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة .

وكان هناك جدل كبير قد ظهر بسبب التضارب في موعد لقاء الأهلى وسيمبا بعدما اعلن المتحدث الرسمي للفريق التنزاني بان موعد اللقاء العاشرة مساء بتوقيت تنزانيا التاسعة بتوقيت القاهرة دون تحديد أي ملاحظات ما اذا كان هذه الساعة خاصة بالبلاد السواحلية ام جرانيتش

البعض اكد أن ما اعلنه سيمبا حسب التوقيت الخاص بالدول السواحلية والذى يحسب بشروق وغروب الشمس اما الموعد الحقيقي هو الرابعة بتوقيت جرانيتش أي الثالثة بتوقيت القاهرة