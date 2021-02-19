شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلي فى تنزانيا لمواجهة سيمبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمرحلة مهمة في النسخة الجديدة من دوري ابطال أفريقيا التي يحمل لقبها حيث يواجه المارد لأحمر فريق سيمبا التنزاني بملعب الأخير في بطولة أفرييقيا، ونلقي في التقرير التالي أهم المعلومات والتفاصيل الخاصة بمباراة سيمبا:

س: ما هي تفاصيل رحلة الأهلي ‘لى تنزانيا لمواجهة سيمبا؟

ج: الأهلي سيُسافر في الخامسة من مساء اليوم ،الجمعة، إلى تنزاينا عبر طائرة خاصة لمواجهة فريق سيمبا في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: ما هي مدة الرحلة ورئيس البعثة؟

ج: الرحلة مدتها خمسة ساعات ونصف الساعة تقريباً ، ويترأس محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي البعثة.

س: متى يخوض الأهلي مباراة سيمبا؟

ج: الأهلي يواجه سيمبا في الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب سييمبا في العاصمة التنزانية دار السلام.

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلي حالياً؟

ج: يتربع الأهلي على قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط يليه سيمبا التنزاني بنفس الرصيد لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأهلي ويأتي بعدهما فيتا كلوب بدون نقاط ثم يتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط أيضاً.