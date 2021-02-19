7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 19 فبراير 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، وكيل عبد الله جمعة يثير الجدل في الزمالك بشأن مصير اللاعب، وأفشة يطيح بعبد الله السعيد من التشكيل الأساسى للمنتخب.

أفشة يطيح بعبد الله السعيد من التشكيل الأساسى للمنتخب

اسنقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، على الدفع بمحمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى فى التشكيل الأساسى للمنتخب خلال الفترة المقبلة وتحديدا فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر، فى تصفيات أمم افريقيا 2022 على حساب عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز.

وكيل عبد الله جمعة يثير الجدل في الزمالك بشأن مصير اللاعب

اثارت تصريحات حازم أبو الفتوح وكيل أعمال عبد الله جمعة ظهير ايسر الزمالك جدلا داخل القلعة البيضاء حول مصير اللاعب من تمديد عقده وبقائه في صفوف الفريق أو رحيله عن الفريق الأبيض لخوض تجربة احتراف أوربية مثلما أكد وكيل أعماله مؤخرا .

قدامى المقاولون يؤازرون الفريق فى مران اليوم قبل لقاء الجونة

قرر عدداً من نجوم المقاولون العرب القدامى حضور تدريبات الفريق المقرر إقامتها اليوم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، وذلك لتحفيز اللاعبين من أجل استعادة روح الانتصارات بعد تدنى النتائج خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها الخسارة من أسوان بهدف نظيف في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

الأهلي يقترب من تجديد عقود معلول وأجايي والسولية

اقترب مسئولو النادي الأهلي من تجديد عقود ثلاثي الفريق الأحمر علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية خلال الفترة القادمة، في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، تطبيقا للسياسة التي تنتهجها إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين وضمان بقائهم مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

اتحاد الكرة يلغى بند الجدارة الرياضية من لائحة الدورى

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء بند الجدارة الرياضية من لائحة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما كانت لجنة المسابقات السابقة برئاسة مازن مرزوق قد وضعت بندا صريحا فى اللائحة بتطبيق الجدارة الرياضية حال عدم استكمال مسابقة الدورى لأى ظروف قهرية.

الأهلى يحسم الجدل حول عروض ضم حسين الشحات

حسم مسئولو النادى الأهلى الجدل بشأن الجدل الذى أثُير خلال الأيام الماضية حول تلقى حسين الشحات لاعب الفريق عروضاً من أندية خليجية وتحديداً من الإمارات وقطر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حكام مباراة بيراميدز وراسينج كلوب يصلون القاهرة