شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على التسديد من مسافات مختلفة قبل لقاء سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى على تدريب اللاعبين على التسديد على المرمي من مسافات مختلفة للاستفادة من مهارة التسديد التي يتميز بها بعض لاعبي الفريق في لقاء سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى ابطال افريقيا والمقرر له الثلاثاء المقبل .

و خصص موسيمانى فقرة في نهاية المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش للتصويب على المرمى بمشاركة لاعبي الوسط والمهاجمين الذين تميزوا في التسديد .

فيما خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، رباعي حراسة المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس ، واشتمل مران الحراس على تدريبات بدنية وفنية ضمن المران الختامي للفريق قبل السفر إلى تنزانيا.

وواصل ناصر ماهر، لاعب الفريق برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي الذي أقيم ظهر اليوم؛ لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي، بعد خضوعه لجراحة في الكتف خلال الفترة الماضية.

وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، واستمرت لمدة يومين، عقب مواجهة المريخ السوداني التي أقيمت باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وبدأ مران الأهلي اليوم بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة من خلال إجراء تقسيمة بطول الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة مساء اليوم الجمعة، في طريقها إلى تنزانيا؛ لمواجهة فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.